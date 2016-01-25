نائب المجلس الانتقالي الليبي سابقًا: رفض البرلمان للحكومة كان متوقعًا

قال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقًا، إن رفض البرلمان للتشكيل الوزاري كان مُتوقعًا، بسبب التوسع في عدد الوزارات، وعدم وجود توافق داخل المجلس الرئاسي حول هذا التشكيل.

وأضاف «غوقة»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامية سنار سعيد، أن الخطوة المهمة التي تحققت اليوم في اجتماع مجلس النواب، إقرار واعتماد الاتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات بالمغرب، وكذلك إقرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

> وتابع غوقة أنه: ‘‘لم يتبق إلا أن يُعيد المجلس الرئاسي النظر في التشكيل الوزاري، من حيث تخفيض عدد الوزارات حتى لا تتجاوز عددها 17 وزارة، ومُراعاة الكفاءة، وتكافؤ الفرص في الاختيار، مع وجوب تمثيل عادل ومُناسب للمرأة والشباب في الحكومة، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، وأن يكون ذلك خلال المدة التي تم تحديدها ألا وهي 10 أيام’’.

وأوضح أنه: ‘‘في حالة الانتهاء من التشكيل الوزاري في المدة التي حددها البرلمان، فمن المرجح أن تنال الحكومة الثقة من هذا البرلمان، وتباشر مهامها في أسرع وقت ممكن’’.