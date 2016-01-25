أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عضو مجلس إدارة الأهلي: اتجاهنا هو رفض التعيين بالإجماع

Google+ Print
عضو مجلس إدارة الأهلي: اتجاهنا هو رفض التعيين بالإجماع عضو مجلس إدارة الأهلي: اتجاهنا هو رفض التعيين بالإجماع

أكد محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي إن "الاتجاه داخل المجلس لرفض قرار التعيين بالإجماع".

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة قد أعلن حل مجلس إدارة النادي الأهلي. قبل أن يؤكد عدم إصدار قرار تعيين نفس المجلس بشكل رسمي برئاسة محمود طاهر حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وتحدث محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي: "المجلس عقد اجتماعا وديا وشهد آراء مختلفة وعرض وجهات النظر بالكامل".

وأضاف خلال تصريحات مع برنامج (صحافة النهار) "الاتجاه بالإجماع هو رفض قرار التعيين. حتى الآن هذا رأي أغلبية أعضاء المجلس ولكن في النهاية قرار رفض التعيين سيخرج بالإجماع".

وأكمل حديثه قائلا: "سننتظر حكم القضاء يوم 28 فبراير. هذا حقنا وكلنا ثقة في القضاء المصري".

وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات ليوم 28 فبراير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع