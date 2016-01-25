عضو مجلس إدارة الأهلي: اتجاهنا هو رفض التعيين بالإجماع

أكد محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي إن "الاتجاه داخل المجلس لرفض قرار التعيين بالإجماع".

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة قد أعلن حل مجلس إدارة النادي الأهلي. قبل أن يؤكد عدم إصدار قرار تعيين نفس المجلس بشكل رسمي برئاسة محمود طاهر حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وتحدث محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي: "المجلس عقد اجتماعا وديا وشهد آراء مختلفة وعرض وجهات النظر بالكامل".

وأضاف خلال تصريحات مع برنامج (صحافة النهار) "الاتجاه بالإجماع هو رفض قرار التعيين. حتى الآن هذا رأي أغلبية أعضاء المجلس ولكن في النهاية قرار رفض التعيين سيخرج بالإجماع".

وأكمل حديثه قائلا: "سننتظر حكم القضاء يوم 28 فبراير. هذا حقنا وكلنا ثقة في القضاء المصري".

وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات ليوم 28 فبراير.