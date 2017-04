World War Z الأول عربياً

تمكن فيلم Superman الجديد Man of Steel من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى عالمياً حيث جمع 89 مليون دولار وليصبح مجموع إيراداته 188.3 مليون دولار. المرتبة الثانية شهدت دخول الفيلم الكرتوني Monsters University حيث حصد مبلغ 54.5 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم World War Z في المرتبة الثالثة مع 45.8 مليون دولار. وتراجع فيلما After Earth و Fast & Furious 6 الى المرتبة الرابعة والخامسة فجمع الأول 13.4 مليون دولار والثاني 11.2 مليون دولار.

في أميركا فرض الفيلم الكرتوني Monsters University نفسه في المرتبة الأولى بعد أن جمع 82 مليون دولار ودخل فيلم World War Z مباشرة في المرتبة الثانية جامعاً مبلغ 66 مليون دولار وتراجع فيلم Man of Steel الى المرتبة الثالثة مع 41.2 مليون دولار. كما تراجع فيلم This is The End من المرتبة الثانية الى الرابعة حاصداً 13 مليون دولار والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم Now You See Me الذي احتل المرتبة الخامسة مع 7.8 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة إحتل فيلم World War Z المرتبة الأولى حيث شاهده 119291 شخص ودخل فيلم Monsters University مباشرة في المرتبة الثانية مع 74024 مشاهد. وتراجع فيلم Man of Steel من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 56453 مشاهد وتراجع أيضاً فيلما Now You See Me و The Internship الى المرتبة الرابعة والخامسة فشاهد الأول 21657 شخص والثاني 9771 شخص.

في لبنان تمكن فيلم World War Z من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 10533 شخص وتراجع فيلم Man of Steel الى المرتبة الثانية مع 6195 شخص. المرتبة الثالثة شهدت دخول فيلم Monsters University الذي شاهده 5480 شخص. وتراجع الفيلم اللبناني "حلوة كتير وكذّابة" من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 5528 مشاهد. وتراجع أيضاً فيلم Now You See Me الى المرتبة الخامسة مع 3236 مشاهد.