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عضو مجلس الأهلي: لا نملك الآن تعيين المدرب.. لا أجد حلا سوى زيزو

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عضو مجلس الأهلي: لا نملك الآن تعيين المدرب.. لا أجد حلا سوى زيزو عضو مجلس الأهلي: لا نملك الآن تعيين المدرب.. لا أجد حلا سوى زيزو

قال محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي الذي تم حله بحكم قضائي إن الوضع الراهن قد يجعل عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مجبرا على استكمال مسيرته مديرا فنيا للفريق الأحمر.

وجاءت تصريحات محمد جمال هليل في أعقاب قرار المحكمة بتأجيل الطعن في قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى 28 فبراير المقبل.

وصرح محمد جمال هليل عبر قناة النهار "للأسف الآن المجلس غير قائم بحكم محكمة. بالتالي لا يحق لنا تعيين المدير الفني للأهلي".

وأردف "كان رئيس النادي محمود طاهر قد قطع شوطا في الوصول لعدد من المرشحين الأجانب الجيدين، لكن الآن الوضع بات مختلفا. مجلس الإدارة غير ذي صفة حاليا في الأهلي".

وأكمل عبر برنامج صحافة النهار "لا نعلم ما سيحدث. لكن ربما الآن لا يوجد حل سوى استمرار كابتن زيزو مديرا فنيا للفريق. وكلنا ثقة فيه".

وأتم "لو استمر المجلس سنعود لفحص الترشيحات الأفضل للفريق".

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