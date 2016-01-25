اتحاد الكرة: مجاملات الأمن هي سبب الأزمات.. ' سنستيقظ على مصيبة '

تعتبر خسارة أرسنال أمام تشيلسي بهدف نظيف في دربي لندن الليلة هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها لاعب الوسط ماتيو فيلاميني على ملعب الإمارات منذ افتتاحه حتى الآن.

ومنذ افتتاح الملعب في 2006 وحتى الآن لعب فلاميني على فترتين في أرسنال، الأولى امتدت حتى 2008 قبل انتقاله إلى ميلان والثانية بدأت في 2013 ومستمرة حتى الآن وخلالهم لعب فلاميني بقميص الجانرز 238 مباراة.

وشارك فلاميني قبل مباراة تشيلسي الليلة في 53 مباراة على ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال استطاع خلالهم تأمين الفوز في 37 مباراة والتعادل في 16 مباراة ولم يتعرض اللاعب خلال تواجده في الملعب للخسارة من قبل.

واحتاجت الأندية الإنجليزية إلى 54 مباراة من أجل إلحاق الخسارة الاولى بفلاميني على هذا الملعب والتي تحققت الليلة بأقدام دييجو كوستا لتُسجل كأول هزيمة للاعب الوسط الفرنسي عليه.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليستر سيتي.