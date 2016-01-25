الكفراوي: الأهلي سيفوز بالدوري بفارق مريح.. والمجلس حقق تطورا كبيرا جدا

"هناك مغالطات تتم مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر".. هكذا يؤمن عضو المجلس إبراهيم الكفراوي بحسب تصريحاته لقناة الحياة.

وقال الكفراوي: "هناك مغالطات كثيرة جدا تمت مع مجلس إدارة الأهلي".

وأوضح "هناك تطورا كبيرا في النشاط الرياضي. في كرة السلة التي عدنا للمنافسة فيها، وفريق البنات الذي فاز بدوري المرتبط".

وأضاف "وصول فريق الكرة للأهلي إلى نهائي الكأس ولم يوفق لا أكثر".

ثم استدرك "والآن يرحل مجلس الإدارة والأهلي في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز".

وأكمل "وأنا أثق من المشاهدات الحالية أن الأهلي سيفوز بدوري كرة القدم. وبفارق مريح من النقاط".

وأردف "كل هذه الأمور لا يتم إبرازها. ونحن لم نكن نحب التحدث كثيرا عما نفعله".

وأتم "لكن هناك مغالطات كبيرة جدا حدثت معنا".

وجاءت تصريحات الكفراوي عقب قرار المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المجلس ضد قرار حله.