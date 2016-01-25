سكاي: الشعراوي يصل روما ويخضع للكشف الطبي الثلاثاء

يصل ستيفان الشعراوي جناح موناكو إلى مدينة روما للانضمام لفريق العاصمة الإيطالية، حسب شبكة سكاي سبورتس الإيطالية.

ويلعب الشعراوي بقميص موناكو منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة من ميلان.

وأفادت الشبكة الإيطالية أن الشعراوي سيصل مطار روما في وقت متأخر من ليل الاثنين، على أن يجري الكشف الطبي يوم الثلاثاء.

وانضم الشعراوي لموناكو بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 3 مليون يورو مع إجبارية الشراء بقيمة 13 مليون يورو في حالة لعبه لـ25 مباراة مع الفريق.

ولعب الدولي الإيطالي 24 مباراة مع موناكو سجل خلالها 3 أهداف كلها في الدوري الأوروبي وتصفيات دوري أبطال أوروبا، حتى أكد فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو أن ستيفان الشعراوي لم يعد في خطط مدرب الفريق ليوناردو جارديم.

الشعراوي الذي يلعب للمنتخب الإيطالي أصوله مصرية، فوالدته إيطالية، لكن والده من محافظة الغربية التي ينتمي إليها محمد صلاح جناح روما.