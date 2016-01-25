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سكاي: الشعراوي يصل روما ويخضع للكشف الطبي الثلاثاء

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سكاي: الشعراوي يصل روما ويخضع للكشف الطبي الثلاثاء سكاي: الشعراوي يصل روما ويخضع للكشف الطبي الثلاثاء

طموح الأهلي عالمي. لهذا تكون صفقاته من العيار الثقيل بحسب ما يخطط له النادي الأحمر وينفذه بضم لاعب مثل عمرو السولية نجم أحد نجوم الكرة المصرية.

هكذا بدأ عصام سراج مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي حديثه مع FilGoal.com عن الصفقة.

الصفقة بدأت كواليسها وحكايتها منذ فترة ربما من نهاية الموسم الماضي تحت إشراف رئيس النادي محمود طاهر، وعمل فيها العديد من الأسماء حتى حسمها الأهلي في وجود إدارة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

وقال عصام سراج لـFilGoal.com: "حسمنا صفقة كبيرة مع لاعب رائع، يتمتع بسمعة لا تحتاج لكثير من الحديث".

وأردف "الأهلي عينه دوما على العالمية والفوز بكل البطولات داخل وخارجها. لهذا نبرم صفقاتنا مع نجوم بحجم السولية ونهتم في مواسم الانتقالات بجلب صفقات من العيار الثقيل".

وأكمل "أشكر إدارة الأهلي الحالية من مجلس الإدارة وقطاع الكرة بقيادة عبد العزيز عبد الشافي".

وأتم "كذلك أشكر الإدارات السابقة للأهلي التي عملت في الصفقة، قطاع الكرة مع علاء عبد الصادق وهيثم عرابي مدير التعاقدات السابق وكل من ساهم في توقيع السولية للنادي".

ويحصل الأهلي على البطاقة الدولية للاعب بعدما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام ونصف العام.

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