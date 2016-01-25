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بوتين: «روسيا» لا تنوي التدخل في شؤون «سوريا»

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بوتين: «روسيا» لا تنوي التدخل في شؤون «سوريا» بوتين: «روسيا» لا تنوي التدخل في شؤون «سوريا»

أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وأن مهمتها الوحيدة تكمن في مساعدة الشرعية في هذه البلاد لمكافحة الإرهاب.
> جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الروسي إلى جامعة شمال القوقاز الفيدرالية (متحدثا إلى الطلاب)، حيث التقى طالب سوري الذي قدم الشكر إلى بوتين على دعم حكومته لمكافحة الإرهاب وإتاحة الفرصة للطلبة السوريين بالتعلم في روسيا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف بوتين “لا نعتزم التدخل في النظام السياسي، ونسعى لإيجاد الحلول للقضايا التي تواجه سوريا وغيرها من بلدان المنطقة، وتكمن مهمتنا فقط في مساعدة الشعب والقيادة الشرعية في البلاد من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين على الأراضي السورية”.

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