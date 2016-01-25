غدًا.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب “مخلي سبيله”، وأشرف “هارب”، وذلك في لإتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

ويشار إلى كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.