«حقوق الإنسان» تُحذر «فرنسا»

حذر رئيس أعلى هيئة لمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية عن طريق تمديد حالة الطوارئ.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند في رسالة نشرت اليوم الاثنين وموجهة إلى الرئيس الفرنسي إنه يشعر بالقلق من أن الأوامر التنفيذية الموسعة ينبغي أن تكون متوازنة مع حماية الحريات.

وكتب ياجلاند في الرسالة المؤرخة في 22 يناير”أود أن ألفت انتباهكم إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية من خلال الأحكام التي تطبق أثناء حالة الطوارئ إذا لم ترافقها ضمانات مناسبة”.

وأعرب ياجلاند عن قلقه بشأن الإصلاحات الدستورية قيد النظر حالياً في فرنسا، بما في ذلك الاقتراح الذي تتم مناقشته حالياً لنزع الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة إذا أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية.

وقال هولاند الأسبوع الماضي إنه سيسعى لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي تتم فيه مناقشة ما إذا كان سيتم تحويل بعض إجراءات الطوارئ إلى قانون دائم. وقد تمت الموافقة على حالة الطوارئ الحالية حتى نهاية فبراير.

وتخضع فرنسا لحالة الطوارئ منذ سلسلة الهجمات التي ضربت باريس في 13 نوفمبر وأودت بحياة 130 شخصاً وأصابت المئات.