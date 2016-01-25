صور| استقبال المحافظ لبعثتي منتخب مصر القومي والأردن الأول‎

وسط إستقبال رسمي وشعبي، وعلى أنغام ورقصات فرق الفنون الشعبية الأسوانية أستقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بعثتي منتخبي مصر القومي والأردن الأول لكرة القدم بمطار أسوان الدولي، حيث لاقى هذا الاستقبال إستحسان وإرتياح من الجهاز الفني واللاعبين للمنتخبين.

فيما أكد محافظ أسوان على جاهزية واستعداد المحافظة لإستقبال معسكر الإعداد للمنتخب القومي وللمباراتين الدوليتين مع منتخبي الأردن وليبيا، مقدمًا أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات الثلاثة في ظل المناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أسوان.

وأضاف المحافظ بأن ما تمتلكه أسوان أيضًا من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لإستضافة مثل هذه المعسكرات، وأيضًا البطولات المحلية والدولية.

الجدير بالذكر بأن المنتخب الوطني لكرة القدم سيقوم بتنفيذ معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجاري، يتخلله آداء مباراتين وديتين أمام منتخبي الأردن وليبيا في تمام الساعة السادسة مساءًا يومي 27 و 29 يناير الجاري، وذلك في إطار إستعدادات الفراعنة لمباراتي نيجريا نهاية مارس القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

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