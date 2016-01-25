أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| استقبال المحافظ لبعثتي منتخب مصر القومي والأردن الأول‎

Google+ Print
صور| استقبال المحافظ لبعثتي منتخب مصر القومي والأردن الأول‎ صور| استقبال المحافظ لبعثتي منتخب مصر القومي والأردن الأول‎

 

وسط إستقبال رسمي وشعبي، وعلى أنغام ورقصات فرق الفنون الشعبية الأسوانية أستقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بعثتي منتخبي القومي والأردن الأول لكرة القدم بمطار أسوان الدولي، حيث لاقى هذا الاستقبال إستحسان وإرتياح من الجهاز الفني واللاعبين للمنتخبين.

فيما أكد محافظ أسوان على جاهزية واستعداد المحافظة لإستقبال معسكر الإعداد للمنتخب القومي وللمباراتين الدوليتين مع منتخبي الأردن وليبيا، مقدمًا أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات الثلاثة في ظل المناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أسوان.

وأضاف المحافظ بأن ما تمتلكه أسوان أيضًا من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لإستضافة مثل هذه المعسكرات، وأيضًا البطولات المحلية والدولية.

الجدير بالذكر بأن الوطني لكرة القدم سيقوم بتنفيذ معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجاري، يتخلله آداء مباراتين وديتين أمام منتخبي الأردن وليبيا في تمام الساعة السادسة مساءًا يومي 27 و 29 يناير الجاري، وذلك في إطار إستعدادات الفراعنة لمباراتي نيجريا نهاية مارس القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

​​

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"