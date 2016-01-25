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غدًا| الحكم على فاطمة ناعوت بازدراء الأديان

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غدًا| الحكم على فاطمة ناعوت بازدراء الأديان غدًا| الحكم على فاطمة ناعوت بازدراء الأديان

 

فاطمة ناعوت – أرشيفية

تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنح الخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، حكمها الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت «ناعوت» إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهي «الأضحية»، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

جدير بالذكر أن محكمة جنح السيدة زينب، المنعقدة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار خالد جمال الدين، محاكمة الكاتبة فاطمة ناعوت، فى اتهامها بازدراء الأديان، إلى جلسة الأول من سبتمبر؛ لاستشعارها الحرج وإحالتها إلى دائرة أخرى.

كما أمرت المحكمة بالتحفظ على المحامى محمد عفيفى، مقيم الدعوى؛ تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا، وذلك لإهانته هيئة المحكمة والنيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتوجيه العديد من الإهانات للكاتبة الصحفية خلال الجلسة.

 

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