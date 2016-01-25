غدًا| استشكال إسلام بحيري على حبسه عام بتهمة ازدراء الأديان

تنظرغدًا الثلاثاء غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري والمقدم من جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيري لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بإزدراء الدين الإسلامي.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قررت بالجلسة السابقة بإحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، لدائرة مغايرة، وذلك عقب طلب المتهم رد المحكمة.