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غدًا| التحقيق مع «جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

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غدًا| التحقيق مع «جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غدًا| التحقيق مع «جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

هشام جنينة – أرشيفية

 

يبدأ غدًا الثلاثاء، المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تليفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014 .

وكان المستشار صفاء الدين أباظة، استمع إلى أقوال الإعلامي وائل الإبراشي، في بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة ضد هشام جنينة.

وقرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف بسكرتارية محمود فتحي، استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية جديدة على خلفية البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل يتهمه بإجراء حوار مع جريدة “التحرير” تعمد فيه الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخصه، وحدد القاضي جلسة 31 يناير للتحقيق معه.

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