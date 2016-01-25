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بسبب سوء تغذية الأم.. "الفتاة المعجزة" ولدت بنصف رأس وماتت بعد 48 ساعة

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حالة ولادة نادرة شهدتها مؤخراً ولاية أُتّر برديش الهندية، حيث ولدت فتاة هندية بنصف رأس وعينيين جاحظتين، نتيجة حدوث خلل فى نمو مخها أثناء وجودها داخل الرحم، ولكن قلبها ساهم فى بقائها على قيد الحياة، حتى توفيت بعد مرور أقل من 48 ساعة من الولادة متأثرة بالقصور القلبى.

ومن جانبها، أوضحت سافيتا رانى، أم الفتاة، 32 عاماً، أنها شعرت بالصدمة عقب رؤيتها للفتاة، وأن الفتاة أصبحت حديث المدينة الهندية التى يقطنون بها، وتجمع عدد كبير من المواطنين خارج المستشفى أملا فى رؤية "الفتاة المعجزة"، على حد اعتقادهم.

فيما أشارت الدكتورة كوسوم لاتا، طبيبة الولادة التى أشرفت على العملية، إلى أن هذه التشوهات نجمت عن معاناة الأم من سوء تغذية شديد خلال الحمل، لافتة إلى أن الطفلة بخلاف التشوهات التى أصيبت بها فقد كانت لا تبكى ولا تتحرك كالأطفال العاديين.

وتابعت الدكتورة أن الأم تمتلك بالفعل ثلاثة أطفال أصحاء، وتعرضت لمشاكل كبيرة أثناء الولادة، حيث فقدت كمية كبيرة من السوائل والدم، مضيفة أنه يتوجب على جميع السيدات أن يخضعن لفحوصات دورية منتظمة خلال الحمل للتأكد من خلو الأجنة من أى تشوهات، وللتعامل مع الأمر حال حدوث أى خلل أو عيب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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