عضو الائتلاف السوري: «دي ميستورا» يحدد موعد بدء المفاوضات قبل توافق وفد المعارضة

قال شلال كدو، عضو الائتلاف السوري المعارض، إن تحديد المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا موعد 29 يناير لبدء مفاوضات جينيف 3 بين أطراف الصراع السوري، جاء مرتبط بالتوافقات بين دول مجموعة جينيف وبين الدولتين أمريكا وروسيا، أكبر لاعبين في الأزمة.

وأضاف «كدو»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك حالة من التوافق بين روسيا وأمريكا للبدء في المحادثات، ولفت إلى أن هناك بعض النقاط التي لم يتم حسمها حتى اللحظة، التي على رأسها الوضع النهائي لوفد المعارضة، الذى لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي.

وشدد «كدو»، على وجود اعتراضات كبيرة على فكرة توسيع عدد الوفد الممثل لهيئة الائتلاف السوري المعارض، الذى عقد اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، خلال الآونة الأخيرة.