أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عضو الائتلاف السوري: «دي ميستورا» يحدد موعد بدء المفاوضات قبل توافق وفد المعارضة

Google+ Print
عضو الائتلاف السوري: «دي ميستورا» يحدد موعد بدء المفاوضات قبل توافق وفد المعارضة عضو الائتلاف السوري: «دي ميستورا» يحدد موعد بدء المفاوضات قبل توافق وفد المعارضة

دي ميستورا – أرشيفية

 

قال شلال كدو، عضو الائتلاف السوري المعارض، إن تحديد المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا موعد 29 يناير لبدء مفاوضات جينيف 3 بين أطراف الصراع السوري، جاء مرتبط بالتوافقات بين دول مجموعة جينيف وبين الدولتين أمريكا وروسيا، أكبر لاعبين في الأزمة.

وأضاف «كدو»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك حالة من التوافق بين روسيا وأمريكا للبدء في المحادثات، ولفت إلى أن هناك بعض النقاط التي لم يتم حسمها حتى اللحظة، التي على رأسها الوضع النهائي لوفد المعارضة، الذى لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي.

وشدد «كدو»، على وجود اعتراضات كبيرة على فكرة توسيع عدد الوفد الممثل لهيئة الائتلاف السوري المعارض، الذى عقد اجتماعًا في العاصمة الرياض، خلال الآونة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة