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بالفيديو والصور.. ذوى الاحتياجات الخاصة فى احتفالات ذكرى الثورة بالتحرير: “بنحبك يا سيسى”

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بالفيديو والصور.. ذوى الاحتياجات الخاصة فى احتفالات ذكرى الثورة بالتحرير: “بنحبك يا سيسى” بالفيديو والصور.. ذوى الاحتياجات الخاصة فى احتفالات ذكرى الثورة بالتحرير: “بنحبك يا سيسى”
حرص عدد كبير من كبار السن والمعاقون بكراسى متحركة، على المشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بميدان التحرير.

والتقت كاميرا 7 قناة اليوم السابع المصورة، بالسيدة أحلام محمد أحد المعاقين المشاركين الاحتفالات، والتى اعربت عن فرحتها فى الوصول إلى ميدان التحرير للمشاركة فى الاحتفالات، موجه الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورجال الداخلية.

فيما قال على عباس من السادس من أكتوبر، “أنا جيت هنا علشان أشكر على اللى عمله معانا الأيام اللى فاتت دى، وهفضل أحبه لحد ماموت، ونفسى أقابله بنفسى وأشكره، وعمر إعاقتى ماهتمنعنى أنى أكون جنب البلد فى اليوم ده “.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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