أسباب نجاح زراعة الشعر في تركيا



معظم عمليات زراعة الشعر في تركيا تعتبر عمليات ناجحة . لا داعي للقلق حيال نجاح عملية زراعة الشعر في تركيا إذا قام المريض باتباع جميع التعليمات قبل و بعد عملية زراعة الشعر لأن نجاح عملية زراعة الشعر يعتمد على المريض و الطبيب و ليس فقط الطبيب.

لذلك يجب على المريض القيام بالأشياء التالية قبل عملية زراعة الشعر:

• عليه أن يكون مطلع على أحدث الطرق للقيام بعمليات زراعة الشعر و يجب أن يبحث عن الأفضل في جميع المجالات و إذا كان عليه السفر حتى يحقق ذلك فليسافر دون تردد.

• يجب على المريض أن يقوم بأبحاث مطولة عن زراعة الشعر قبل اتخاذ هذه الخطوة و عليه التعرف على أحدث الأجهزة و التقنيات المستخدمة أثناء عملية زراعة الشعر. في أغلب المراكز الطبية المتخصصة في زراعة الشعر في تركيا يتم استخدام تقنية الإقتطاف (FUE) وهي زراعة الشعر بدون جراحة بدلا من تقنية الشريحة (FUT)و هنا ستجد لمحة عن الفرق بين هذين الأسلوبين:

طريقة الشريحة (FUT) تعتبر من الأساليب القديمة لزراعة الشعر. في هذا الأسلوب يقوم الطبيب باستئصال شريحة من جلد المنطقة الخلفية لفروة الرأس و تحتوي هذه الشريحة طبعا على عدد كبير من بصيلات الشعر. بعد ذلك يقوم الطبيب بتجزئتها إلى قطع صغيرة جدا هذه القطع هي عبارة عن بصيلات الشعر و من ثم يقوم بزراعة هذه البصيلات في الناطق التي تعاني من الصلع. و لهذا الأسلوب بعض السلبيات و قد أصبح نادر الاستخدام.

طريقة الاقتطاف () هي الطريقة الحديثة المتبعة في أغلب عمليات زراعة الشعر في تركيا، باستخدام تقنية الاقتطاف يقوم الطبيب باستئصال جذور الشعر بشكل منفرد أي واحدا تلو الآخر و من ثم يقوم بفتح القنوات الحاضنة لجذور الشعر في المنطقة التي تعاني الصلع و بعد ذلك يقوم بزراعة الجذور المقتطفة في بداخل هذه القنوات.

• على المريض أيضا أن يكون على علم بمن سيقوم بزراعة الشعر حيث أن نجاح عملية الشعر يعتمد بشكل كبير على الشخص الذي سيقوم بالزراعة، هل هو طبيب محترف؟ هل الطبيب سيشارك بشكل عملي في عملية الزراعة أم أنه سيشرف على العملية فقط؟ لذلك عليه أن يكون حذرا حيث أن مثل هذه العمليات من غير الممكن عكس نتائجها إذا تمت بطرق خاطئة.

• على المريض أيضا أن يستشير مرضى سابقين و يتناقش معهم حول تجاربهم ليستفيد من هذه التجارب.

عوامل نجاح عمليات زراعة الشعر:

عوامل تتعلق بحالة المريض:

- نوع و كثافة الشعر، إذا احتوت المنطقة المانحة على شعر كثيف فهذا يعني أنها قادرة على إعطاء عدد أكبر من جذور الشعر للمناطق التي تعاني من الصلع و بالتالي سيحصل المريض على نسبة كثافة عالية في المناطق المزروعة و سوف تكون النتائج مرضية بنسبة أكبر.

- حجم منطقة الصلع من أهم العوامل التي تساهم بنجاح عمليات زراعة الشعر ، عندما تكون منطقة الصلع صغيرة تكون نتائج عملية زراعة الشعر أكثر نجاحا و ارضاء لأن المريض سيحصل على كثافة شعرعالية.

- من العوامل الأخرى التي تلعب دورا مهما في نجاح عمليات زراعة الشعر هو استعداد و قدرة المريض و حرصه على تطبيق التعليمات المعطاة له من قبل الطبيب بالطرق الصحيحة التي تضمن سلامته قبل و بعد إجراء العملية.

عوامل تتعلق بالطبيب و فريقه الطبي:

- على طبيب زراعة الشعر أن يراعي قدرة المنطقة المانحة على إعطاء جذور الشعر، عليه أن يقتطف عدد معين من جذور الشعر بحيث لا يتسبب بأي ضرر لتلك المنطقة.

- على الطبيب أن يعرف أي من الجذور صالحة للاستئصال و أي منها غير صالح و يجب ابقائه في مكانه لأن من الممكن أن تسبب له عملية الاقتطاف التكسر و الضرر و بالتالي لن ينمو بعد زراعته في المناطق المستقبلة.

- من المسؤوليات الأخرى التي تقع على عاتق الطبيب فتح القنوات الحاضنة للشعر لأن الطريقة التي تتم فيها مرحلة فتح القنوات تقوم بتحديد النتيجة المستقبلية لزراعة الشعر حيث أن فتح القنوات بطريقة مثالية يمنح المريض المظهر الطبيعي للشعر المزروع.

- يجب أن يكون الفريق الطبي المساعد للطبيب فريق طبي محترف و متمرس و لديه الخبرة الكافية التي تجعله قادرعلى أن يقوم بمثل هذه العمليات.

- يجب أن تجري العملية في محيط معقم و نظيف كليا حتى لا تتسبب بأي مرض أو عدوى للمريض.

شبكةعيونالإخبارية

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