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الحماية المدنية تنجح فى استخراج ربة منزل من داخل مصعد معطل بعقار فى الهرم

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الحماية المدنية تنجح فى استخراج ربة منزل من داخل مصعد معطل بعقار فى الهرم الحماية المدنية تنجح فى استخراج ربة منزل من داخل مصعد معطل بعقار فى الهرم
تمكنت قوات الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالجيزة، من استخراج ربة منزل من داخل مصعد كهربائى، تعطل أثناء صعوده بأحد العقارات السكنية بشارع محمود غالب التابع لمنطقة الهرم.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بتعطل مصعد لأحد العقارات وبداخله ربة منزل، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارتا إطفاء وإنقاذ، وتبين أن ربة المنزل محجوزة بداخل المصعد ما بين الطابق الثانى والثالث لعقار مكون من 7 طوابق، وبعد مجهود كبير لرجال الإطفاء تم استخراجها مصابة ببعض الإصابات الطفيفة، وإسعافها بمحيط العقار، وحرر محضر بالواقعة.
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