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مباحث السكة الحديد بأسوان تضبط هارباً من السجن المؤبد

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مباحث السكة الحديد بأسوان تضبط هارباً من السجن المؤبد مباحث السكة الحديد بأسوان تضبط هارباً من السجن المؤبد
تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط عامل، هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير مباحث السكة الحديد، إخطاراً يفيد بضبط "عاطف.م.ح" 22 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة، أثناء تواجده على رصيف محطة أسوان.

وبالكشف عن المذكور، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 8629/2011 جنايات قسم شرطة السيدة زينب "تجمهر" كلى مستأنف برقم 3527/2011 حصر رقم 463/2015 غيابى بالسجن مؤبد لمدة 25 سنة بجلسة 4 فبراير من عام 2015.

وبالعرض على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر 2/75 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، وأرسل بالمحكوم عليه لقسم شرطة أول أسوان لقيده وعرضه على النيابة.

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