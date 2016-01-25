صائب عريقات: منسق شئون حكومة إسرائيل بات الرئيس الفعلى للشعب الفلسطينى

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أحيا الادارة المدنية الاسرائيلية وأن "يوأف مردخاى" منسق شئون الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية بات الرئيس الفعلى للشعب الفلسطينى.

وحذر عريقات فى حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الاثنين، من غياب فلسطين عن الخارطة السياسية لـ 100 عام بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وقال عريقات إن كلفة غياب فلسطين عن الخارطة السياسية هى أكثر كلفة من كلفة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

وكذب عريقات اقوال نتنياهو فى دافوس حول السيطرة الاسرائيلية على الأراضى بالضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل تسيطر على أراضى الأغوار بنسبة 54% مناطق عسكرية مغلقة و22% كمحميات طبيعية ستحولها إسرائيل إلى مستوطنات لاحقا و16% مستوطنات و8% فقط للجانب الفلسطينى.