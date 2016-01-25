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مقتل فلسطينيين طعنا اسرائيليتين فى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة

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مقتل فلسطينيين طعنا اسرائيليتين فى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة مقتل فلسطينيين طعنا اسرائيليتين فى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة
قتل فلسطينيان بالرصاص الاثنين بعدما اقدما على طعن اسرائيليتين فى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ان شابين فلسطينيين اقدما على طعن امرأتين تبلغان 40 و58 عاما، ما أدى إلى إصابة إحداهما بجروح خطرة فيما اصيبت الأخرى بجروح طفيفة فى متجر بقالة فى مستوطنة بيت حورون بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الشرطة أن حراس الأمن فى المستوطنة أطلقوا النار على الشابين ما أدى إلى مقتلهما.
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