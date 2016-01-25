أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى تفجير ضد أحرار الشام بحلب إلى 23

Google+ Print
المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى تفجير ضد أحرار الشام بحلب إلى 23 المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى تفجير ضد أحرار الشام بحلب إلى 23
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى جراء هجوم نفذه انتحارى يقود شاحنة وقود على نقطة تفتيش لحركة أحرار الشام فى مدينة حلب اليوم الاثنين قد ارتفع إلى 23 على الأقل.

وأضاف المرصد أنه يعتقد بأن بين القتلى أربعة من قيادات أحرار الشام وأربعة مدنيين.

وقال المرصد إن الهجوم فى ضاحية السكرى فى حلب دمر ثلاثة مبانى على الأقل وأصاب عشرات الأشخاص بينما يعتقد بوجود كثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولين من أحرار الشام للتعليق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365