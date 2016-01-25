المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى تفجير ضد أحرار الشام بحلب إلى 23

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى جراء هجوم نفذه انتحارى يقود شاحنة وقود على نقطة تفتيش لحركة أحرار الشام فى مدينة حلب اليوم الاثنين قد ارتفع إلى 23 على الأقل.

وأضاف المرصد أنه يعتقد بأن بين القتلى أربعة من قيادات أحرار الشام وأربعة مدنيين.

وقال المرصد إن الهجوم فى ضاحية السكرى فى حلب دمر ثلاثة مبانى على الأقل وأصاب عشرات الأشخاص بينما يعتقد بوجود كثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولين من أحرار الشام للتعليق.

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