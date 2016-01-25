الداخلية التونسية: تقليص فترة حظر التجوال نظرا لتحسن الأوضاع

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الإثنين تقليص فترة حظر التجوّل بكامل البلاد لتصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلى) نظرا للتحسن النسبى للأوضاع الأمنية.

وشددت الوزارة - فى بيان - على أنّ كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى الاجراءات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلى وتهيب بكل المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات حظر التّجول.

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