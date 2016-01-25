الرئيس التونسى يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت والبحرين

>يبدأ الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى كل من الكويت والبحرين تستمر حتى 28 يناير الجارى، تلبية لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا لبيان صادر اليوم الإثنين من الرئاسة التونسية.

ومن جانبه، قال مدير الديوان الرئاسى وعضو الهيئة التأسيسية لحركة (نداء تونس) رضا بلحاج - للإذاعة التونسية اليوم - إن السبسى سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى جانب آخر، ترأس الرئيس التونسى اجتماع مجلس الأمن القومى - الذى ضم كلا من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعددا من أعضائها وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش إضافة إلى القيادات الأمنية - لتقييم الوضع الأمنى العام بالبلاد، وفقا لبيان آخر من الرئاسة.

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