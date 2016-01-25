أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد الجوافة.. أهمها خفض الكولسترول وتقوية المناعة

Google+ Print
فوائد الجوافة.. أهمها خفض الكولسترول وتقوية المناعة فوائد الجوافة.. أهمها خفض الكولسترول وتقوية المناعة
الجوافة إحدى الفواكه الصحية، والمفيدة لاحتوائها على قدر كبير من فيتامين "سى" والألياف الغذائية.
>

فوائد الجوافة لتقوية المناعة


>حول ذلك، قالت الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة "تحتوى الجوافة على قدر جيد من فيتامين "سى" المفيد لتقوية جهاز المناعة بالجسم، وبالتالى تناول الجوافة سواء فى شكل عصير أو تناول ثمراتها بين الوجبات يحمى الجسم من الأمراض.
>

فوائد الجوافة لتقليل الكولسترول


>واستكملت استشارى التغذية العلاجية قائلة "هناك فوائد صحية عديدة لتناول الجوافة مثل تقليل مستوى الكولسترول الضار بالجسم نظرا لاحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية التى تساهم فى خفض مستوى الكولسترول، وبالتالى تقل فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكلها.
>

فوائد الجوافة للحوامل


>وتابعت د.نهى قائلة يجب على الحوامل تناول الجوافة سواء كعصير أو كثمرة للحصول على فوائدها العديدة مثل فيتامين سى المفيد لتقوية المناعة، بشرط مراعاة نوع الحبوب الموجودة بتجويف الجوافة لتفادى شعور الحامل بآلام المغص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365