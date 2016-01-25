فوائد الجوافة.. أهمها خفض الكولسترول وتقوية المناعة

الجوافة إحدى الفواكه الصحية، والمفيدة لاحتوائها على قدر كبير من فيتامين "سى" والألياف الغذائية.

> فوائد الجوافة لتقوية المناعة

>حول ذلك، قالت الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة "تحتوى الجوافة على قدر جيد من فيتامين "سى" المفيد لتقوية جهاز المناعة بالجسم، وبالتالى تناول الجوافة سواء فى شكل عصير أو تناول ثمراتها بين الوجبات يحمى الجسم من الأمراض.

> فوائد الجوافة لتقليل الكولسترول

>واستكملت استشارى التغذية العلاجية قائلة "هناك فوائد صحية عديدة لتناول الجوافة مثل تقليل مستوى الكولسترول الضار بالجسم نظرا لاحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية التى تساهم فى خفض مستوى الكولسترول، وبالتالى تقل فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكلها.

> فوائد الجوافة للحوامل

>وتابعت د.نهى قائلة يجب على الحوامل تناول الجوافة سواء كعصير أو كثمرة للحصول على فوائدها العديدة مثل فيتامين سى المفيد لتقوية المناعة، بشرط مراعاة نوع الحبوب الموجودة بتجويف الجوافة لتفادى شعور الحامل بآلام المغص.

شبكةعيونالإخبارية

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