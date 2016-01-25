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لو بتعانى من البواسير.. تعرف على أنواعها

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لو بتعانى من البواسير.. تعرف على أنواعها لو بتعانى من البواسير.. تعرف على أنواعها
البواسير أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل، أهمها أسلوب الحياة الخاطئ والمرتبط بالتغذية غير الصحية، وعدم ممارسة الرياضة والنشاط الحركة.

البواسير


>حول ذلك يقول دكتور أحمد عزازى، أخصائى الجراحة العامة: "البواسير عبارة عن تضخم الأوردة الموجودة بالقناة الشرجية، وهو ما يتسبب فى حدوث مشاكل صحية عند المريض.
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>أنواع البواسير


>وعن أنواع البواسير يشير أخصائى الجراحة العامة إلى أن هناك نوعين للبواسير وهما:

البواسير الداخلية


>عبارة عن تضخم الأوردة داخل المستقيم وتسمى البواسير الداخلية، ويتم تشخيصها وفقا لدرجتها ووجودها سواء داخل المستقيم أو خروجها عبر الشرج.

البواسير الخارجية


>عبارة عن بروز الأوردة حول الشرج وأحيانا تتسبب البواسير فى حدوث نزيف من فتحة الشرج، نتيجة الألم الذى تسببه البواسير الخارجية.

ويتابع د.عزازى قائلا "يتوقف علاج البواسير حسب نوع البواسير ودرجة الإصابة بها، نظرا لأن كل نوع يختلف فى علاجه عن الآخر فهناك نوع يتطلب علاجا جراحيا، والآخر علاجا دوائيا ويستلزم تغيير نمط التغذية غير الصحى.

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