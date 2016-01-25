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صور|محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع الأمنية

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صور|محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع الأمنية صور|محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع الأمنية

في إطار الاحتفالات بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة حرص اللواء، يس طاهر، محافظ الاسماعيلية على القيام بجولة ميدانية، يرافقه اللواء على العزازي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية بشارع صلاح سالم محمد على ” وذلك لتفقد اصطفاف قوات الشرطة والجيش وعناصر الانتشار السريع والشرطة العسكرية للاطمئنان على الأوضاع الأمنية، والتأكد من توفير حالة الهدوء والاستقرار التام في الشارع الإسماعيلي .

وخلال الجولة، قدم المحافظ ومدير الأمن التهنئة لجميع الضباط والأفراد والجنود بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة مشيدًا بدورهم جميعًا في الحفاظ على أمن وآمان الوطن والمواطنيين .

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