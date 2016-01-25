وزير النقل يستطلع آراء ركاب المترو حول زيادة التذكرة.. وراكب: ارفعوا سعرها

استطلع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، خلال جولته مساء اليوم الاثنين، بمترو الأنفاق، آراء المواطنين حول زيادة سعر تذكرة المترو، ورد بعض الركاب على الوزير بالقول إن سعر التذكرة لا يتناسب مع سعر أى وسيلة مواصلات فى مصر

وقال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة المترو، إن أحد الركاب الذين سألهم الوزير رد عليه بالتساؤل: "هل من المعقول أن أركب من حلوان إلى المرج بجنيه واحد؟!" قائلاً "لماذا لا تحركوا سعر التذكرة حتى الآن؟" .

وأضاف عبد الهادى لـ"اليوم السابع"، أن 80% من الركاب الذين سألهم الوزير عن زيادة سعر التذكرة أكدوا موافقتهم على زيادتها بشكل عام، فيما طالب الـ20% المتبقية من الوزير زيادتها دون الإضرار بمحدودى الدخل.

رافق وزير النقل داخل قطارات مترو الأنفاق المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشركة مترو الأنفاق.



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