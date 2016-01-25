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دامياو يصل إشبيلية للانضمام لريال بيتيس

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دامياو يصل إشبيلية للانضمام لريال بيتيس دامياو يصل إشبيلية للانضمام لريال بيتيس

(إفي): وصل المهاجم البرازيلي الدولي، لياندرو دامياو دا سيلفا، اليوم الإثنين إلى مدينة إشبيلية الإسبانية لوضع الرتوش الأخيرة على تعاقده مع نادي ريال بيتيس الذي سينضم لصفوفه حتى نهاية الموسم مع إمكانية تمديد العقد لثلاث سنوات أخرى.

وانتهى تعاقد لياندرو مع ناديه البرازيلي كروزيرو بنهاية عام 2015 ، حيث أنه سينضم لصفوف "الفيرديبلانكوس" في صفقة انتقال حر.

وأعرب اللاعب بمجرد وصوله لمحطة قطار سانتا خوستا بمدينة إشبيلية عن "سعادته البالغة" للعب في الليجا الإسبانية.

وكان في استقبال اللاعب البرازيلي مندوب النادي الأندلسي، فيكتور أنتيكيرا، حيث اصطحبه إلى مقر النادي لإنهاء جميع التفاصيل وتوقيع العقود ما لم يجد أي شيء خلال الكشف الطبي.

ولم يسبق للمهاجم الشاب (26 عاما) اللعب خارج البرازيل، حيث بدأ مشواره الاحترافي في صفوف إنترناسيونال في عام 2010 حيث شارك معه في 98 مباراة وأحرز 33 هدفا وفاز معه بلقب كأس ليبرتادوريس وآخر في كأس أمريكا الجنوبية للأندية.

وانتقل المهاجم الدولي للعب مع سانتوس في عام 2014 حيث شارك معه في 26 مباراة وأحرز 6 أهداف فقط، قبل أن يحط الرحال داخل كروزيرو نهاية نفس العام على سبيل الإعارة.

وخاض لياندرو مباراته الدولية الأولى مع "السيليساو" يوم 27 مارعام 2011 وكانت أمام اسكتلندا، حيث خاض بعد ذلك نحو 17 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، كان آخرها في شهر يونيو عام 2013.

وأحرز لياندرو الميدالية الفضية مع البرازيلي الأوليمبي وذلك في بطولة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بلندن عام 2012 ، بعدما خسر النهائي أمام المنتخب المكسيكي، ولكنه توج هدافا لها بعدما أحرز 6 أهداف خلال الخمس مباريات التي لعبها.

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