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"محدش نزل" تريند على "تويتر" بعد فشل الإخوان فى الحشد بذكرى ثورة يناير

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بعد الفشل الذى عانته جماعة الإخوان، اليوم الاثنين، فى الحشد للمظاهرات وتأجيج أعمال العنف بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، تصدر هاشتاج "محدش نزل" قائمة "التريند" المصرى فى موقع تويتر للمواضيع الأكثر تداولا.

وتباينت التعليقات، والتدوينات من رواد الموقع على هاشتاج "محدش نزل" ما بين الشامتين فى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقال شريف مصطفى "يا خرفان شكلكوا إيه دلوقتى قدام إرهابيين العالم".

بينما دعم البعض الآخر الرئيس عبد الفتاح والتأكيد على تأييدهم له، فيما جاءت بعض النصائح من رواد الموقع من البلاد العربية للمصريين، وقال عبد العزيز الشعيرى: يا أهل احفظوا أمن بلدكم والتفوا حول قيادتكم وفوتوا فرصة الفوضى والخراب على أعدائكم، عاشت مصر حرة أبية، وعاش شعبها النبيل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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مصر 365

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