بالفيديو .. مصادر تنفى انتماء بطل فيديو "رسالة أمين شرطة للثوار" للداخلية

"> رسالة من امين شرطة دماغه عالية حبتين الي الثورة والثوار :D Posted by Posted by Mohamed Ahmed Mokhtar on Sunday, January 24, 2016 نفت مصادر أمنية لـ "اليوم السابع" انتماء صاحب فيديو "رسالة أمين شرطة لثوار يناير" إلى وزارة الداخلية، كما نفت المصادر صحة ما جاء فى فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص يزعم أنه أمين شرطة بوزارة الداخلية، ويتهم ضباط الشرطة بافتعال المشاكل مع المواطنين، وينفى تهمة التعذيب بأقسام الشرطة من قبل أمناء الشرطة وينسبها للضباط.

وأكد مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن هذا الشخص لا ينتمى لوزارة الداخلية، وأن هذا الفيديو يأتى فى إطار التحريض على رجال الأمن.