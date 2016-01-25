بالفيديو .. مصادر تنفى انتماء بطل فيديو "رسالة أمين شرطة للثوار" للداخلية

نفت مصادر أمنية لـ "اليوم السابع" انتماء صاحب فيديو "رسالة أمين شرطة لثوار يناير" إلى وزارة الداخلية، كما نفت المصادر صحة ما جاء فى فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص يزعم أنه أمين شرطة بوزارة الداخلية، ويتهم ضباط الشرطة بافتعال المشاكل مع المواطنين، وينفى تهمة التعذيب بأقسام الشرطة من قبل أمناء الشرطة وينسبها للضباط.
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رسالة من امين شرطة دماغه عالية حبتين الي الثورة والثوار :DPosted by Mohamed Ahmed Mokhtar on Sunday, January 24, 2016
وأكد مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن هذا الشخص لا ينتمى لوزارة الداخلية، وأن هذا الفيديو يأتى فى إطار التحريض على رجال الأمن.