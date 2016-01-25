القبض على سارقي إحدى الصيدليات بخورفكان

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الخليجية في العقد الثالث من العمر قاما بإرتكاب جريمة سرقة إحدى الصيدليات العاملة بمدينة خورفكان.

وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطـة المنطقة الشرقية – خورفكان يفيد بتعرض إحدى الصيدليات للسرقـة، وعند الإنتقال لموقع البلاغ تبين أن الجاني قام بسرقة صندوق الحسابات الخاص بالصيدلية وبها مبلغ يزيد على 15.300درهم، وبعض الأدوية المختلفة التى تقدر بـ 12500 درهم، كما استولى الجاني كذلك على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة اليومية.

وأوضح المقدم علي محمد الضنحاني رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بمدينة خورفكان، أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري للبحث عن المتهمين والقبض عليهم وتسليمهم ليد العدالـة، وبدأ الفريق عمله من مسرح الجريمة وتحليل الأسلوب الجرمي الذي إرتكب، ومن واقع الخبرات الميدانية التى يتمتع بها رجال التحريات والمباحث الجنائية وتحليل المعطيات، تمكن الفريق من التعرف إلى المشتبه بهم في غضون 48 ساعة تم رصد تحركاتهم والقبض عليهم، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بها كاشفين عن مواقع إخفاء المسرقات ودور كل منهم في هذه العملية، كما تبين أثناء التحقيق بأنهم قاموا بعدة سرقات في أماكن مختلفة بالدولـة.

وقال المقدم الضنحاني رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بمدينة خورفكان، إن هذه القضية اتسمت بالغموض من الوهلـه الأولى وخاصـة أن الجناه تعمدوا طمس الأدلـة التى يمكن أن تقود إليهم، واستخدموا القفازات وأغطية الرأس في عملية السرقـة كما قاموا بسرقة جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة الأمر الذي وضعنا أمام تحد لكشف هوية الجناة والقبض عليهم.

هذا وتقدم رئيس قسم البحث الجنائي بشرطة المنطقة الشرقية بخورفكان المقدم علي محمد الضنحاني بالشكر إلى فريق العمل، على جهودهم المضنية في كشف هوية الجناه والوصول إليهم، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرة الأجهزة الأمنية في التعامل بحرفيـة ومنهجيـة عاليـة المستوى مع مختلف القضايا اياً كانت نوعها ودرجة صعوبتها.