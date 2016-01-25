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«السهلي» و«شردي» يقدمان برنامج «كل يوم» على النهار اليوم

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«السهلي» و«شردي» يقدمان برنامج «كل يوم» على النهار اليوم «السهلي» و«شردي» يقدمان برنامج «كل يوم» على النهار اليوم

ريهام السهلي ومحمد شردي

 

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إنها ستقدم برنامج ” كل يوم” على شاشة النهار اليوم على مدار 3 أيام فيما يقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي البرنامج على مدار 3 أيام أخرى، ويرأس تحريره محمد حبيب.

وأضافت «السهلي»،  في تصريح خاص لـONA، أن البرنامج من نوعية برامج التوك الشو المسائية، والتي تناقش كل الأحداث السياسية المطروحة على الساعة، موضحة أن البرنامج توك شو مسائي يذاع يوميًا ماعدا الجمعة.

يذكر أنها تقدم يوم الثلاثاء من برنامج “أنا ” على قناتي الفضائية المصرية والأولى.

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أونا

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