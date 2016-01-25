المبعوث الدولى لسوريا: "جنيف 3" ستبدأ 29 يناير الجارى وستستمر 6 أشهر

أكد المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، حرصه على عدم تكرار ما حدث فى جنيف 2، مشدداً على ضرورة إطلاق مفاوضات جنيف 3 من دون شروط مسبقة.

وقال دى ميستورا، فى مؤتمر صحفى، إن محادثات جنيف 3 بشأن سوريا ستبدأ فى 29 يناير الجارى وقد تمتد لمدة 6 أشهر، مضيفاً: "أتوقع إرسال الدعوات يوم غد للوفود المشاركة بجنيف 3، حيث إن القرار الأممى يطالبنا بدعوة أكبر شريحة ممثلة للسوريين".

وأشار إلى أن لائحة الوفود المدعوة للمفاوضات لا زالت قيد البحث، وأن قضية المدعوين إلى جنيف 3 ما زالت عالقة، موضحاً أنه حذر جدا من تكرار ما حدث فى جنيف 2.