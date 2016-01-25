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رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى يزور جرحى الجيش الإماراتى بألمانيا

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رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى يزور جرحى الجيش الإماراتى بألمانيا رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى يزور جرحى الجيش الإماراتى بألمانيا
قام الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى بزيارة الجرحى من القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى عملية " إعادة الأمل " فى اليمن والذين يتلقون العلاج فى المستشفيات الألمانية.

واطمأن الشيخ حامد آل نهيان على احوال المصابين وأوضاعهم الصحية خلال حديثه معهم وذويهم، والتقى الأطقم الطبية المشرفة على خطط العلاج وإعادة التأهيل واستمع لشرح عن طبيعة الإصابات ومدى تماثلها للشفاء.

ونقل الشيخ حامد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للجرحى وذويهم ، وتمنياتهما لهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الوطن.

كما نقل لهم اعتزاز قيادة وشعب الإمارات بالدور البطولى الذى قام به أبناء الوطن فى ساحات العز والشرف وتنفيذهم لواجباتهم الإنسانية والعسكرية بكل كفاءة ومهارة واقتدار.

وثمن الروح الوطنية وشجاعة شباب الوطن فى المجالات كافة خاصة تلك التى تظهر فى أوقات الشدائد وهو ما عبر عنه أبطال القوات المسلحة من خلال شجاعتهم وتضحياتهم فى ميادين العز والشرف.

وأكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان فخر الإمارات بما قدمه أبناؤها من قيم الوفاء والولاء والانتماء لأجل الوطن ورفعته وعزته وتضحياتهم الغالية التى لا تقدر بثمن ووقفتهم المشرفة دفاعا عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم في اليمن. مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بغريب عن أهل هذه الأرض الطيبة الذين تربوا على قيم البطولة والشجاعة والتضحية من أجل الوطن.

من جانبهم عبر الجرحى عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التى أعطت لدولتنا شموخا وعزة وتطورا وتقدما في كل المجالات وفى رفع شأنها بين سائر الشعوب والأمم. معاهدين الله -عز وجل- على مواصلة طريق الفداء والولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالى منتظرين ساعة الالتحاق بإخوانهم فى ميادين وساحات الشرف.

وثمنوا وقفة دولة الإمارات حكومة وشعبا معهم والتي تجسدت في معاني التضامن والتكاتف والأسرة الواحدة. مؤكدين أن إرادتهم صلبة وعزيمتهم قوية والإصرار على التحدى قائم والمضى قدما فى تنفيذ مهامهم وواجباتهم الإنسانية والعسكرية.

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