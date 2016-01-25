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أهالى الغربية يحتفلون بعيد الشرطة أمام ديوان المحافظة

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أهالى الغربية يحتفلون بعيد الشرطة أمام ديوان المحافظة أهالى الغربية يحتفلون بعيد الشرطة أمام ديوان المحافظة
نظم العشرات من أهالى مدينة طنطا بالغربية، منذ قليل، احتفالية بمناسبة عيد الشرطة أمام ديوان المحافظة، ورددوا الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت وسيارات النصف نقل.

ورفع الحاضرون أعلام وصور الرئيس السيسى، مقدمين التهانى للشعب ولشرطة والجيش، ورددوا هتافات منها "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة ".

يذكر أن الغربية تشهد تعزيزات أمنية على جميع الأصعدة، ورفعت حالة الطوارئ من الدرجة القصوى لتأمين المنشآت الحيوية ضد تظاهرات الجماعة الإرهابية .
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