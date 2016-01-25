محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يهنئان الشرطة والجيش فى ذكرى 25 يناير

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد اصطفاف قوات الشرطة والجيش وعناصر الانتشار السريع والشرطة العسكرية، للاطمئنان على الأوضاع الأمنية، والتأكد من توفير حالة الهدوء والاستقرار التام فى الشارع، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، رافق المحافظ فى جولته اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية بشارع صلاح سالم "محمد على".

وخلال الجولة قدم المحافظ ومدير الأمن التهنئة لجميع الضباط والأفراد والجنود بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشيدا بدورهم فى الحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطنين.

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