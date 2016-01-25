محافظ المنوفية: جهود رجال الشرطة نموذج للفخر ومثال للعطاء

أجرى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية يرافقه اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة ومصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة زيارة لمديرية الأمن، حيث قدم محافظ المنوفية التهنئة للواء محمد مسعود مدير الأمن والضباط وجنود وأفراد المديرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأكد محافظ المنوفية أثناء زيارته على جهود رجال الشرطة وما تحملوه من أعباء وما قدموه من بطولات منذ هذه الفترة يعد نموذجًا للفخر ومثالًا للعطاء والانتماء، مضيفا أن أرواح شهداء الشرطة مهدت لمصر طريقا نحو آفاق مستقبل قريب سيحمل لأبنائها كل الخير، وأن بطولات رجال الشرطة ستعيش فى قلوبنا وأذهاننا قصصا تتوارثها الأجيال ومصدر للعزة والفخر، وسيظل هذا اليوم عيدًا نحتفل به جميعا، مؤكدين فيه عن عميق شكرنا وامتنانا لرجال الشرطة الذين زادوا بأرواحهم فى مواجهة كافة التعديات التى تهدد أمن الوطن.

وأعرب محافظ المنوفية عن أمنياته بأن يسموا كل المواطنين بعملهم وعطائهم إلى هذا المستوى المشرف للأداء الشرطى، ومن جانبه أكد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية عن شكره العميق لكل المواطنين لتقديرهم لما قدمته وتقدمه قوات الشرطة من تضحيات عن قناعه وإيمان قوات الشرطة بدورها فى ترسيخ قواعد الأمن والأمان والاستقرار واحترام القانون وهيبة الدولة فى كل ربوع مصر وأن الشرطة لديها القناعة والاستعداد لتقديم المزيد من الشهداء لبلوغ هذه الغايات.

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