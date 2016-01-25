بالصور "اليوم السابع" يرصد لحظات الإفراج عن 60 سجينا من بينهم 6 سيدات من سجن دمنهور العمومى وسجن النساء.. السجناء المفرج عنهم يهتفون: "تحيا مصر - تحيا مصر.. الله يكرمك يا ريس"

أحد المفرج عنهم: ظننت أنى ساقضى بقية عمرى فى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة ضدى وإلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له الفضل بعد ربنا إنى أشوف أبنائى الثلاثة مرة ثانية.

>

وأصغر سجين: محبوس سنة فى تعاطى مخدرات يطلب الإتصال بوالدته ويؤكد لن أعود للسجن مرة أخرى وأشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية

>

أقل مدة قضاها أحد المفرج عنهم فى السجن كانت 14 يوما لمتهم فى قضية أموال عامة مدة عقوبته سنة.

>

>وسط هتافات "تحيا مصر "، "وربنا يكرمك يا سيسى وينصرك على من يعاديك" والتى رددها 40 سجينا من أبناء محافظة البحيرة فور الإفراج عنهم من سجن دمنهور العمومى من بينهم 6 سجينات تنفيذا لقرار العفو الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أعياد الثورة وأعياد الشرطة وعبر المفرج عنهم عن فرحتهم الغامرة مرددين هتافات " تحيامصر - تحيا مصر " ودعوات للرئيس عبد الفتاح السيسى ( ربنا يكرمك ياسيسى وينصرك على مين يعاديك).

وقد أعرب المساجين المفرج عنهم وجميعهم من أبناء محافظة البحيرة عن سعادتهم بقرار الرئيس السيسى بالعفو عنهم والخروج مرة أخرى للحياة بعد فترة عقوبة قضوها خلف القضبان بعيدا عن أسرهم .

>وقد قامت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن وبرئاسة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن والعميد عصام الرومى مدير إدارة الترحيلات بنقل المساجين المفرج عنهم من سجن دمنهور العمومى لإدارة الترحيلات وسط حراسة مشددة حيث تم إنهاء الإجراءات القانونية للمفرج عنهم والكشف عنهم من خلال قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة والتوجة لمنازلهم بمراكز ومدن المحافظة المختلفة ، كان فى إستقبال المفرج عنهم اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة .

ومن جانبه أكد العميد عصام الرومى مدير إدارة الترحيلات أنه وبناء على توجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى مديرأمن البحيرة بسرعة إنهاء إجراءات المفرج عنهم تم على الفور الإفراج عن 40 شخصا منهم 38 سجين و سيدتان ، كما تبين أن من بينهم 3 مساجين صادر ضدهم أحكام وسيتم عرضهم على النيابة العامة غدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالإضافة لترحيل 20 أخرين من بينهم 4 سيدات من جملة المفرج عنهم خلال الأيام المقبلة لمحافظاتهم المختلفة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى .

>



>"اليوم السابع" ترصد فرحة المساجين المفرج عنهم أمام سجن دمنهور العمومى.

>رصدت كاميرا "اليوم السابع" فرحة المساجين المفرج عنهم عقب نقلهم من سجن دمنهور العمومى إلى مقر إدارة الترحيلات.

حيث أكد المفرج عنهم عن سعادتهم بالقرار وأكدوا أنهم لن يعودوا مرة أخرى للحياة خلف القضبان .

>فى البداية يقول: "دمين عوض عبد الله مسعود" 46 سنة فلاح ومقيم عزبة الشيخ عبد الله الدمينى حوش عيسى فيقول أنه دخل السجن لقضاء فترة عقوبة قدرها 30 سنة أحكام جميعها فى قضايا أموال عامة، قضى منها 8 سنوات وأضاف أن قرار العفو الرئاسى أعاده للحياة مرة أخرى بعد أن ظن أنه سيقضى بقية عمرة فى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة ضدة وسيموت بداخل السجن إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى الله يطول عمره ويبارك له فى أولاده وينصره على أعدائه كان له الفضل بعد ربنا إنى أشوف أبنائى الثلاثة مرة ثانية وظل يهتف دمين "تحيا مصر - تحيا مصر، يحيا الرئيس عبد الفتاح السيسى"

>

فيما قال: "رضا عبد الرحيم ضحا" 24 سنة فلاح ومقيم كوم حمادة بأنه صدر ضده حكم بالحبس فى قضية "مشاجرة" لخلاف على أرض زراعية لمدة عام قضى منها 8 شهور، هو وإبن عمه " محمد إبراهيم ضحا " مشيرا أنه يشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار وجميع ضباط السجون الذين ساهموا فى الإفراج عنهم .

>

وأضاف رضا بأنه خطب إحدى الفتيات قبل دخولة السجن وسوف يتزوج فى شهر مارس المقبل ويكمل نصف دينة.

>

فيما وجه "محمد ضحا" رسالة للشباب قائلا: "لابد من إتباع القانون وعدم استخدام العنف فى إنهاء الخلافات وخاصة مع الأهل والأقارب والجيران، مؤكدا أنه لن يعود مرة أخرى للسجن وسوف يمارس حياته فى هدوء فى ظل طاعة الله رب العالمين.

>

أما "حلمى سعيد" موظف بالإدارة الزراعية بكوم حمادة يقول أنه محكوم عليه بالسجن لمدة عام فى قضية تبديد إيصال أمانة قضى منها 14 يوم فقط ولأنه برىء فقد شملة قرار عفو الرئيس الإنسان السيسى.

>

أما "إبراهيم سعداوى إبراهيم" 32 سنة سائق ومقيم إدكو فيقول أنه محكوم عليه بالسجن لمدة عام فى قضية مخدرات قضى منها 8 أشهر مشيرا أنه يتوجه بالشكر والتقدير للرئيس السيسى ووزير الداخلية مؤكدا أنه لن يعود مرة أخرى للمخدرات.

وتضيف "شيماء العسال" ربة منزل وتقيم دمنهور أنها محكوم عليها 3 سنوات فى قضية مخدرات قضت منهم 21 شهرا مؤكدة أنها لن تعود مرة أخرى للمخدرات وتشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية على قرار الإفراج عنها.

أما أصغر سجين: فطلب الإتصال بوالدته ويؤكد لن أعود للسجن مرة أخرى وأشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية.

>

أما أصغر سجين شملة قرار العفو فهو "حسين كمال حسين ، 21 سنة سائق ومقيم كفر الدوار والذى طلب الإتصال بوالدته التى لاتعلم بقرار الإفراج عنه حيث قام الزميل "جمال أبو الفضل" مدير مكتب اليوم السابع بالبحيرة بطلب رقم والدة السجين من تليفونة المحمول والتى قامت بالتحدث إليه وأعربت عن سعادتها بخروجة، حيث أكد حسين أنه كان يقضى فترة عقوبة لمدة عام فى قضية تعاطى مخدرات قضى منها 8 أشهر مشيرا أنه الأخ الأصغر ل3 أشقاء وأعرب عن سعادته الغامرة بقرار العفو الرئاسى والإفراج عنه مشيرا أنه خاطب ويعتزم الزواج عقب خروجة ، مؤكدا أنه لن يعود لتعاطى المخدرات مرة أخرى كما وجة التهنئة للرئيس السيسى وقيادات الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة.



>