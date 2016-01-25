أيقونة يوفنتوس وروما ينتقد صلاح: يلعب بلا مبالاة ولا يخدم الفريق

انتقد زبيجنيو بونيك أيقونة نادي يوفنتوس وروما السابق وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب بولندا، الجناح المصري محمد صلاح لاعب روما.

يوفنتوس فاز على روما بهدف مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي. في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح.

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ومع بداية صلاح في روما خرجت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية لتشبه الجناح المصري ببونيك في طريقة اللعب والأسلوب. وهو ما رد عليه أيقونة يوفنتوس بقوة.

وقال بونيك الذي شكل مثلث رعب ليوفي بجوار باولو روسي وميشيل بلاتيني ردا على التشبه بصلاح: "صلاح يلعب مثلي؟ يجب عليك مشاهدة تسجيلات مبارياتي وما قدمته أولا وبعدها نتحدث عن ذلك".

وأضاف في حوار إذاعي مطول مع (إذاعة أنكيو سبورت الإيطالية) "أنا فزت بالعديد من الألقاب والكؤوس وشاركت في العديد من النهائيات".

بونيك الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد البولندي لكرة القدم حصد المركز الثالث في كأس العالم 1982، إلى جانب الفوز بكل الألقاب مع يوفنتوس (الدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر المحلي والأوروبي). كما لعب بقميص روما وحقق لقب الكأس أيضا.

وأكمل بونيك حديثه عن صلاح متطرقا لأداء الجناح المصري أمام يوفي قائلا: "صلاح يبدو وجهة جيدة في سوق الانتقالات. ولكنه في الملعب لا يخدم الفريق".

وتابع "حينما يملك الخصم الكرة يلعب صلاح بلا مبالاة".

وأتم "يوفنتوس فاز لأنه يمتلك لاعبا مثل ديبالا"

ولعب صلاح 23 مباراة هذا الموسم بقميص روما خلال 3 بطولات. ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر نابولي و10 نقاط عن الوصيف يوفنتوس و6 نقاط عن فيورنتينا وإنتر.