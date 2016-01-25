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اعتقال مفتي «داعش» في بابل بـ«العراق»

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اعتقال مفتي «داعش» في بابل بـ«العراق» اعتقال مفتي «داعش» في بابل بـ«العراق»

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن العراقية في بابل، الاثنين، القبض على عنصرين من “داعش”، أحدهما مفتي التنظيم الإرهابي في منطقة جرف النصر، شمالي بابل.

وأكد قائد عمليات بابل اللواء رياض الخيكاني، في مؤتمر صحافي عقده في بابل، ونقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، الاثنين، أن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل اعتقلت المدعو فاضل الجنابي، الذي يطلق على نفسه لقب “مفتي” تنظيم “داعش” في منطقة جرف النصر، وأن الاعتقال تم في محافظة أربيل.

وأشار الخيكاني إلى اعتقال منفذ عملية تفجير جسر الفاضلية في جرف النصر، قبل تحريرها من سيطرة «داعش».

 

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