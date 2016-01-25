بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: بصيرة:68% يرون أحوال البلد حاليا أفضل من قبل ثورة يناير

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وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار:-

الإفراج عن 40 سجينا من سجن دمنهور العمومى بمناسبة أعياد الشرطة

الداخلية تستقبل المواطنين فى الميادين بالورود والشيكولاتة والأعلام احتفالا بـ25 يناير

مواطنون يوزعون الورود على رجال الشرطة بميدان التحرير

بصيرة:68% من المصريين يرون أحوال البلد حاليا أفضل من قبل ثورة يناير

مفاجأة.. البرلمان لم يخطر الرئيس رسميًا برفض “الخدمة المدنية”

رئيس مجلس النواب الروسى يتطلع لإستئناف رحلات الطيران والسياحة مع مصر