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سيارات الانتشار السريع تجوب ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد

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سيارات الانتشار السريع تجوب ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيارات الانتشار السريع تجوب ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد
جابت منذ قليل، سيارات الانتشار السريع وسيارات الشرطة وعدد من مدراعات فض الشغب ميدانا التحرير وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى ميدان طلعت وشوارع وسط البلد حرب للتمشيط ولمنع أى أحداث شغب أو عنف عقب إخلاء ميدان التحرير من المحتفلين بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك عقب حدوث مشادات بين المحتفلين مما دفع قوات الأمن إلى إخلاء الميدان خوفا من اندساس بعض العناصر المحرضة.
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