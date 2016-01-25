سيارات الانتشار السريع تجوب ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد

>- استطلاع "بصيرة": 68% من المصريين يرون أحوال البلد حاليًا أفضل من قبل ثورة يناير.. و10% فقط يرونها أسوأ.. و49% يؤكدون تحسن الأوضاع السياسية بعد الثورة.. و45% يشعرون بتأثير سلبى لها على الاقتصاد
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- فى الذكرى الخامسة لـ"25 يناير".. أين ذهبت أحزاب الثورة؟.. المصرى الديمقراطى تصدع بعد استقالة رئيسه وأمينه العام.. والدستور مازال يبحث عن رئيس.. والكرامة والتحالف الشعبى أخفقا بانتخابات مجلس النواب
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- بالصور..الداخلية تستقبل المواطنين فى الميادين بالورود والشيكولاتة والأعلام احتفالا بـ25 يناير..والضباط يوزعون ملصقات"الشرطة فى خدمة الشعب"..والأقسام تستقبل تهانى الجماهير..والوزير:مهمتنا توفير الأمن
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- احتفالاً بثورة يناير.. مسيرة بـ"التحرير" تهتف: "الجيش والشعب إيد واحدة"
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- فحص 420 كنيسة بالقاهرة والجيزة تحسبا لوجود متفجرات خلال احتفالات ثورة يناير
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- تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولى فى ذكرى ثورة 25 يناير
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-متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى يناير ويوزعون هدايا على الشرطة
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- مواطنون يلتقطون صورا مع فتاة صينية بعلم مصر فى ميدان التحرير
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-مواطنون يقدمون الورود لضباط الشرطة بالبحر الأحمر
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-5 هاشتاجات اجتماعية تنافس وسوم السياسة فى الذكرى الخامسة لـ"25 يناير"
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-مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير.. ويؤكد: نتعامل بحزم مع أى خروج عن الشرعية
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