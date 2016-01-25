سيارات الانتشار السريع تجوب ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد

- استطلاع "بصيرة": 68% من المصريين يرون أحوال البلد حاليًا أفضل من قبل ثورة يناير.. و10% فقط يرونها أسوأ.. و49% يؤكدون تحسن الأوضاع السياسية بعد الثورة.. و45% يشعرون بتأثير سلبى لها على الاقتصاد

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جابت منذ قليل، سيارات الانتشار السريع وسيارات الشرطة وعدد من مدراعات فض الشغب ميدانا التحرير وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى ميدان طلعت وشوارع وسط البلد حرب للتمشيط ولمنع أى أحداث شغب أو عنف عقب إخلاء ميدان التحرير من المحتفلين بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك عقب حدوث مشادات بين المحتفلين مما دفع قوات الأمن إلى إخلاء الميدان خوفا من اندساس بعض العناصر المحرضة.

- فى الذكرى الخامسة لـ"25 يناير".. أين ذهبت أحزاب الثورة؟.. المصرى الديمقراطى تصدع بعد استقالة رئيسه وأمينه العام.. والدستور مازال يبحث عن رئيس.. والكرامة والتحالف الشعبى أخفقا بانتخابات مجلس النواب

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- بالصور..الداخلية تستقبل المواطنين فى الميادين بالورود والشيكولاتة والأعلام احتفالا بـ25 يناير..والضباط يوزعون ملصقات"الشرطة فى خدمة الشعب"..والأقسام تستقبل تهانى الجماهير..والوزير:مهمتنا توفير الأمن

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- فحص 420 كنيسة بالقاهرة والجيزة تحسبا لوجود متفجرات خلال احتفالات ثورة يناير

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-متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى يناير ويوزعون هدايا على الشرطة

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