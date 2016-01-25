عضو مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني: يجب إطلاق اسم أبو تريكة على أحد ميادين غزة

دعا عبد السلان هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني إلى إطلاق اسم النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة على أحد ميادين غزة تقديرا لمساندته الدائمة للقضية الفلسطينية.

وأشار هنية رئيس مؤسسة أمواج الإعلامية الرياضية إلى إطلاق اسم نجم الأهلي السابق على مدرج كبير بملعب اليرموك في مدينة غزة يوم الجمعة المقبل.

وأعرب تريكة عن مساندته للقضية الفلسطينية خلال تسليمه لجائزة الكرة الذهبية الجزائرية للاعب ليستر سيتي رياض محرز.

وقال أبو تريكة خلال الحفل إنه أوصى بوضع قميص "تعاطفا مع غزة" - الذي ظهر به في لقاء السودان بكأس أمم إفريقيا 2008 - في قبره بعد وفاته.

وقال هينة في تصريحات نقلتها وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية:"تعجز الكلمات والعبارات عن وصفك يا ابن مصر العظيمة، حقاً أنت فخر لكل العرب".