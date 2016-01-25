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أفضل طريقه لتخسيس البطن وإزالة الدهون منها نهائيا بواسطة ماء الباذنجان !

  • الصحة
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أفضل طريقه لتخسيس البطن وإزالة الدهون منها نهائيا بواسطة ماء الباذنجان ! أفضل طريقه لتخسيس البطن وإزالة الدهون منها نهائيا بواسطة ماء الباذنجان !

تعتبر منطقة البطن من أكثر الأماكن التى تسبب الكثير من المشاكل سواء للرجال أو السيدات فمظهرها يكون واضح لدى الجميع اذا كانت ممتلئه بالدهون كما أنها تعيق عن ارتداء الكثير من الملابس المفضله ويحاول الكثير منا ارتداء المقاسات التى تتناسب مع حجم بطنه وأيضا الملابس التى تعمل على اخفائها بقدر الأمكان , وكثيرا ما يصعب ازالة فى منطقة البطن بفعل الرجيم المعتاد والتمارين الرياضيه تكون صعبه للغايه فى تلك المنطقه لذا سنعرض على حضراتكم اليوم وصفه طبيعيه بسيطه للغايه وسهله جدا كل ما تعتمد عليه هو الباذنجان فقط لاغير يمكنكم تحضيرها وتناولها بمنتهى السهوله ومشاهدة النتائج من أول أسبوع .

كل ما سنحتاجه هو ثمره من الباذنجان نقوم بتقشيرها وغسلها جيدا بالماء ثم خذ نحو نصف لتر من الماء وقم بتقطيع الباذنجان الى مكعبات وضعها بالماء واتركها من المساء حتى الصباح ثم خذ الماء واشربه على كوبين كوب بالصباح قبل الافطار وبامكانك ان تضع به عصير نصف ليمونه وبعض مكعبات الثلج لأعطائه الطعم اللازم وتناول كوب آخر قبل الغذاء , من أول اسبوع ستلاحظ فقدانك نحو 2 كيلوجرام على الأقل وخاصة بمنطقة البطن .

 

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