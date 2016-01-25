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تقرير في الجول - فيديو.. ركلات رونالدو ' القبيحة '

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تقرير في الجول - فيديو.. ركلات رونالدو ' القبيحة ' تقرير في الجول - فيديو.. ركلات رونالدو ' القبيحة '

اليوم 25 يناير هي الذكرى الـ21 للركلة الشهيرة لإريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد في عام 1995 لمشجع كريستال بالاس..

وليلة أمس السبت قام كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بركل فرانشيسكو مولينرو لاعب ريال بيتيس، الحكم لم يرى الركلة لكن لاعب الفيردي بلانكوس أبدى إستيائه من تصرف رونالدو.

طالع - فيديو - مدافع ريال بيتيس عن ركلة رونالدو: تصرف قبيح

ولا تعد تلك هي الحادثة الأولى لرونالدو وركله للاعبين.. ويستعرض FilGoal.com في هذا التقرير هذه الركلات.

النجم البرتغالي يركل ويلكم في مباراة قرطبة

في يناير من العام الماضي وفي مباراة قرطبة بالدوري طٌرد رونالدو من المباراة لركله إيديمار فراجا لاعب قرطبة وصفعه أيضا في منتصف الشوط الثاني للمباراة، وبعد ذلك قام اللاعب البرتغالي بكتابة إعتذار على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

لم يكن إيديمار هو الوحيد الذي ضُرب من رونالدو في تلك المباراة بل كان أيضا هناك خوسيه أنخيل كريسبو الذي ضربه بلكمة في الوجه.

رونالدو يركل لاعب لاس بالماس

في أكتوبر عام 2015 قام رونالدو بركل ديفيد سيمون مدافع فريق لاس بالماس في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-1.

وكانت الدون بعيدا تماما عن الكرة مع اللاعب الذي يراقبه وحاول عرقلته وكاد أن يسقط سيمون على الأرض.

رونالدو يركل لاعب سبورتنج خيخون

في مباراة سبورتنج خيخون بالدوري هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 5-1 ركل رونالدو ناتشو كاسيس لاعب خيخون بطريقة عنيفة وغريبة للغاية.

بدا وكأن اللاعب لم يتأثر لكنه بكل تأكيد لم يكن سعيدا بما قام به النجم البرتغالي وهرب الدون من العقاب سواء داخل الملعب أو خارجه من الاتحاد الإسباني.

رونالدو يكررها في الأسبوع التالي ضد مدافع بيتيس

كرر رونالدو نفس فعلته في الأسبوع التالي خلال مباراة ريال بيتيس في الدوري وركل فرانشيسكو مولينيرو واللاعب كان قد أكد أنه تصرف قبيح وغير رياضي بالمرة.

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فيديو اليوم السابع

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