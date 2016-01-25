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دورتموند: لن نبيع أوبامييانج ولو بـ100 مليون يورو

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دورتموند: لن نبيع أوبامييانج ولو بـ100 مليون يورو دورتموند: لن نبيع أوبامييانج ولو بـ100 مليون يورو

(إفي): قال مدير نادي بروسيا دورتموند، هانز يواخيم واتزكي اليوم الإثنين إنه لا يوجد تفكير مطلقا في بيع مهاجمه الجابوني المتألق وهداف البوندسليجا حتى الآن، بيير إيمريك أوباميانج، وذلك على الرغم من امتلاكه عروضا تفوق الـ100 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب الدولي.

وكان اللاعب الدولي السابق لوثر ماتيوس قد تنبأ في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي بأن أحد أندية الدوري الإنجليزي يمكنه دفع 100 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع متصدر هدافي البطولة المحلية.

وقال واتزكي في تصريحات نشرتها جريدة (بيلد) الألمانية "يبدو أن ماتيوس لديه علاقات كبيرة، ولكن أقولها بكل جدية، على الرغم من وجود عروض مالية بنفس الأرقام تقريبا، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئا. لن نبيع أوبا".

ويمتد عقد المهاجم الجابوني مع أسود فيستفاليا حتى عام 2020. وأحرز في الموسم الحالي 18 هدفا خلال 18 جولة يحتل بها صدارة ترتيب هدافي البوندسليجا وبفارق هدف أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

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