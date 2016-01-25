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محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية

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محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط – أرشيفية

ترأس المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال احتفالات ثورة 25 يناير بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالأحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة لمتابعة الوضع بالشارع خلال الاحتفالات، وأضاف أنه تقرر تواجد القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الوضع والخدمات المقدمة للمواطنين مع منح الموظفين إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة.

ومن ناحيته قال اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات أو إخطارات حول مشاكل أو أحداث أمنيه حتى الآن في ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن اليوم يمر بهدوء في أرجاء المحافظة.

وأضاف أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة لمتابعة أي إخطارات أو شكاوى ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمديريات الصحة وإدارة الحماية المدنية والإسعاف، موضحًا أنه  تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بإرجاء المحافظة لتامين الاحتفالات.

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